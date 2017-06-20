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BAŞKENTTE 3 BİN POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU


BAŞKENTTE 3 BİN POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tarih : 20 Haziran 2017, 10:08
Puan Ver : Başkentte 3 Bin Polisle Uyuşturucu Operasyonu(9/10)9


Başkentte, 3 bin polisin katıldığı ve 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adı verilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu"nda, 250 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 200'den fazla kişi gözaltına alındı.



Ankara genelinde sabah saatlerinde başlatılan "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Özel hareket timleri, asayiş ekipleri ve narkotik köpeklerin de katıldığı operasyona iki polis helikopteri de havadan destek verdi.



Helikopter kameralarından naklen alınan görüntülerin operasyon merkezinde dakika dakika izlendiği operasyonda, kaçmaya çalışan şüpheliler havadan takiple anında yakalandı.



 



kaynak:haberler








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