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Başkentte 29 Ekim Öncesi DEAŞ Operasyonu: 49 Şüpheli Gözaltında

BAŞKENTTE 29 EKİM ÖNCESİ DEAŞ OPERASYONU: 49 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ankara'da 29 Ekim törenlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen 49 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 28 Ekim 2017, 15:50
Puan Ver : Başkentte 29 Ekim Öncesi Deaş Operasyonu: 49 Şüpheli Gözaltında(10/10)6

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u, Başkentte düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

55 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 55 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

49 KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat desteği ile Sincan, Etimesgut ve bazı merkez ilçelerde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 49 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

29 EKİM TÖRENLERİNE YÖNELİK EYLEM HAZIRLIĞI

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğu da tespit edildi.

Yurt dışındaki çatışma bölgelerinde terör örgütü adına silahlı eylemlere katıldıkları da belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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