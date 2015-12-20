

Ankara'da içinde 253 dükkanın bulunduğu Keçiören'deki çarşıda yangın çıktı. Yangın sabah saatlerine kadar sürdü.







Yangın, saat 04.00 sıralarında, Keçiören Gazino durağı Osmanlı Pazarı'nda meydana geldi. Henüz kaynağı bilinmeyen alevler, kısa sürede bütün dükkanlara yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Dükkanların iç içe olması ve birçok plastik malzemenin de bulunmasından dolayı da yangın çok hızlı bir şekilde pazarı kontrolü altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine diğer ilçelerden de çok sayıda itfaiye aracı geldi.







Yangın mahalline gelen çevik kuvvet ekipleri, pazara çıkan noktaları şeritle kapatıp güvenliği sağlamaya çalıştı. Bu esnada acı haberi alan birçok esnaf olay yerine akın etti. Esnaflardan kimisi kurtarabildikleri kadar mallarını kurtarmaya çalıştı, bazıları da gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi.