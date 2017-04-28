

Valilikten yapılan açıklamada, kapatılacak yolları kullanan Ankaralıların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi. Ankara Valiliği'nin belirlediği araç trafiğine kapatılacak yollar, şöyle:







"1 Mayıs 2017 Pazartesi günü; 10.00-17.00 saatleri arasında Türk-İş Sendikası Genel Merkezi tarafından, Atatürk Kültür Merkezi yanında toplanılarak Anadolu Meydanına kadar yürümek suretiyle '1 Mayıs İşçi Bayramı' konulu açık hava toplantısı ve 11.00-17.00 saatleri arasında KESK ve DİSK tarafından; Cemal Gürsel Caddesinde (Yeni Ankara Sokak Kutlugün Sokak kesişimi) toplanılarak kortej halinde Cemal Gürsel Caddesi, Kurtuluş Kavşak, Ziya Gökalp Caddesini takiben Kolej Meydanında '1 Mayıs İşçi Bayramı' adı altında açık hava toplantısı düzenleneceğinden; 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren; Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanına kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş varyantları, Beşevler kavşağı Dö Gol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ve Anadolu Meydanı'na açılan cadde ve sokaklar ve ayrıca Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay Meydanı Kurtuluş Kavşak arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimine kadar), Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı (Adnan Saygun Caddesi-Aksu Caddesi kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Kıbrıs Caddesi (Cevher Sokak- Taşkent Sokak kesişiminden Kurtuluş Kavşağına kadar), Dumlupınar Caddesi (Gevher Nesibe Caddesi - Geçim Sokak kesişiminden Kurtuluş Kavşağına kadar), Cemal Gürsel Caddesi (Kurtuluş Kavşak ile Dikimevi Kavşak arası), Kolej Meydanı, Kurtuluş Kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokaklar açık hava toplantıları süresince araç trafiğine kapatılacaktır."







kaynak:milliyet