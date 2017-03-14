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BAŞKENTLİLER GÜNE KAR İLE UYANDI


BAŞKENTLİLER GÜNE KAR İLE UYANDI
Tarih : 14 Mart 2017, 09:15
Puan Ver : Başkentliler Güne Kar İle Uyandı(5/10)6


Başkent'te gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Ankara'da da etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, sabah yerini kara bıraktı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan Ankaralılar, kar sürprizi ile karşılaştı. Soğuk ve yağışlı havanın Ankara'da Pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği öğrenildi.



 



kaynak:haberler










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