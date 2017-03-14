BAŞKENTLİLER GÜNE KAR İLE UYANDI
Başkent'te gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Ankara'da da etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, sabah yerini kara bıraktı. Sabah evlerinden işe gitmek için çıkan Ankaralılar, kar sürprizi ile karşılaştı. Soğuk ve yağışlı havanın Ankara'da Pazar gününe kadar etkili olmasının beklendiği öğrenildi.
kaynak:haberler
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