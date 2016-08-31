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BAŞKENTLİLER ANITKABİR'E KOŞTU


BAŞKENTLİLER ANITKABİR'E KOŞTU
Tarih : 31 Ağustos 2016, 09:06
Puan Ver : Başkentliler Anıtkabir'e Koştu(0/10)


30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94'ncü yıldönümü ülkenin dört bir yanında törenlerle kutlandı. Ankara'da da vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile Anıtkabir'e akın etti. Çocuklar coşku içinde törenleri izledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Anıtkabir'de tören düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, yüksek yargı kurumu başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları ve diğer devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.








Etiketler: Başkentliler  Anıtkabir  E  Koştu    haber

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