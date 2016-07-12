

Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin analizleri yapılan Ankara'nın şebeke suyu temiz çıktı.







Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri çıkışından alınan numunelerin son analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre, Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun temiz kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu, doğrulandı.







Başkent'in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ'nin, 2 bin 528 noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.