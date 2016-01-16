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başkent'in göbeğinde temiz hava 'bonus'u

BAŞKENT'İN GÖBEĞİNDE TEMİZ HAVA 'BONUS'U

Yoğun trafikten kaynaklanan karbondioksit salımına bir de kış aylarında artan kirli hava eklenince kent merkezlerinde nefes almak da zorlaştı.

Tarih : 16 Ocak 2016, 11:38
Puan Ver : Başkent'in Göbeğinde Temiz Hava 'bonus'u(5/10)2


BAŞKENT'İN GÖBEĞİNDE TEMİZ HAVA ‘BONUS'U



Yoğun trafikten kaynaklanan karbondioksit salımına bir de kış aylarında artan kirli hava eklenince kent merkezlerinde nefes almak da zorlaştı. Özellikle büyükşehirlerde ciddi sıkıntıya neden olan bu durumdan kaçmak isteyenler kendilerini temiz havayla kucaklaşabilecekleri alanlara yöneltiyor.



Başkent Ankara'da yaşayanların imdadına ise kentin göbeğindeki İmrahor Vadisi yetişiyor.



Yeşilin tüm renklerini barındıran İmrahor Vadisi'nin kentte özlenen temiz havayı sunduğunu vurgulayan YP İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, şunları söyledi:



“Bir zamanlar Ankara'nın havası, bazen nefes bile alınamayacak kadar kötü olurdu. Alınan önlemler, ısınmada kullanılan yakıtların değişimi ve kazanılan bilinç kentin hava kalitesinin ciddi şekilde düzelmesini sağladı. Ancak yine de tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Ankara'da da zaman zaman kötü havaya maruz kalabiliyoruz. Bu noktada kentlerin nefes alma duraklarının önemi daha da artıyor. Başkent'in sınırlı sayıdaki oksijen depolarından biri İmrahor Vadisi. Yeşil görünümüyle görsel şölen sunan vadi, aynı zamanda tertemiz havasıyla da kentin korunması gereken bölgelerinin başında geliyor. İmrahor Vadisi'nin, şehir merkezindeki ‘temiz hava bonusu' olduğunu unutmadan, oksijenle bütünleşmemiz gerekiyor.”



-Kentin en büyük rekreasyon alanı olacak



YP İnşaat olarak vadi cepheli Köşk İkizleri, Vadi 2000, Vadi 3000 ve Vadi 5000 projeleriyle konut sahiplerini temiz havaya kavuşturduklarını vurgulayan Çankaya, şimdi de yine aynı bölgede Nefis Çankaya Evleri'ni hayata geçirdiklerini anımsattı.



Kent merkezinden uzaklaşmadan doğayla iç içe yaşam sürmek isteyenleri Nefis Çankaya Evleri'nde özledikleri yaşama kavuşturduklarını belirten Çankaya, “Farklı konut tiplerinde toplam 209 konutun yer aldığı projemiz, 20'şer katlı iki kule ve yataydabaza bloklardan oluşuyor. Dileyen kuleden gökyüzüne dokunabilir, dileyen de kentin içinde bahçeli ev yaşamına ulaşabilir. Projemiz, yakın dönemde Ankara'nın en büyük ve kapsamlı rekreasyon alanı olarak planlanan İmrahor Vadisi cepheli yerleşkesiyle sahiplerine önü kapanmayan bir manzara sunuyor” dedi.








Etiketler: Başkent  İn  Göbeğinde  Temiz  Hava    Bonus  U    haber

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