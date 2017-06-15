Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

BAŞKENT'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ


BAŞKENT'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Tarih : 15 Haziran 2017, 14:12
Puan Ver : Başkent'e Şehit Ateşi Düştü(8/10)5


Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy'un Ankara'daki evine acı haber ulaştı. Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde yapılan operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy'un acı haberi Ankara Sincan'daki evine ulaştı. Şehit'in evinin olduğu binaya Türk bayrağı asıldı.



Şehit Abdullah Büyüksoy'un naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Çimşit Mezarlığı'na defnedilecek.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Başkent  E  Şehit  Ateşi  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER