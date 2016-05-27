

Haber7.com'un haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gençlerle Başkent'teki ulaşımı tartıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi konferans salonunda “Ulaşım ve Trafik Düzeni” başlıklı konferansta gençlerle buluşan Gökçek gençlerden gelen talebi değerlendirdi.







METRO SEFERLERİ UZATILDI







Gençlerden gelen talep üzerine Ankara'da metro seferlerinin gece yarısına kadar uzatılması kararı alındı. Gökçek, “Metrolardaki sinyalizasyon sistemleri entegrasyon çalışmalarını yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın talebi son sefer saatini 23.00'a çekmiştik. Ancak şimdi yeniden 24.00'a uzatılması talimatını veriyorum” dedi.







EGO Genel Müdürü BalamirGündoğdu da Twitter hesabından, “Gençlerden gelen talep üzerine Sayın Başkanımız Melih Gökçek'in talimatı ile metro seferleri gece saat 24'e alınmıştır” tweetini paylaştı. Yeni uygulama bugünden itibaren başlayacak.