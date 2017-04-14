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başkent te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

BAŞKENT TE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Başkent Te Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı(9/10)9


Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Ankara-Eskişehir Karayolu üzerinde seyreden 06 PZZ 15 plakalı otomobil, sürücüsü Fikret Kademlioğlu'nın (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi araçtan fırlayarak çevreye savruldu. Kademlioğlu ve Kemal Acan, kaza yerinde hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Fikri Kademlioğlu ile Benhur Alp ağır yaralandı.



Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından, olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Kademlioğlu ve Alp'i ambulansla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırdı. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



 



kaynak:haberler








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