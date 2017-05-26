

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Emre Karagöz'ün cenazesi askeri araç ile törenin düzenleneceği Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze aracından indirilen cenaze, silah arkadaşları tarafından camii avlusuna taşındı.







Cuma namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kılınan cenaze namazına, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, kuvvet komutanları ve siyasilerle birlikte şehidin ailesiyle vatandaşlar katıldı. Cenaze namazında 3 çocuğundan birini kaybeden acılı baba Refik Karagöz, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanında saf tuttu. Cenaze boyunca baba Refik Karagöz'ün metanetini koruduğu görüldü.







kaynak:sabah