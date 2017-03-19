BAŞKENT ELEKTRİK'TEN 3 İL İÇİN ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için gerçekleştirilen planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara, Kırıkkale ve Zonguldak şehirlerinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için gerçekleştirilen planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara, Kırıkkale ve Zonguldak şehirlerinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.
Ankara
“Ankara ili Etimesgut ilçesine 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Eryaman Mahallesi 2.Meşrutiyet Sokağına enerji verilemeyecektir."
Kırıkkale
“Kırıkkale ili Yahşihan ilçesine 10.00-13.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi 332, 329 ve 331 sokaklarına enerji verilemeyecektir."
Zonguldak
kaynak:yenisafak
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