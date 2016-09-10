BAŞKENT ANKARA'DA SIKIŞMALI TRAFİK KAZASI HABERİ: 1'İ ÇOCUK, 7 YARALI
Ankara Haber - Ankara'da ters yönden giden aracın sebep olduğu trafik kazasında, 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerinde hazır bekleyen polis ekipleri ise başka kazalar yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.
Ankara'da meydana gelen trafik kazası, saat 01.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İvedik caddesi üzerinde ters yönde seyreden 06 ER 705 plakalı araç, Yenimahalle Belediyesi'nin önünde 06 VYH 88 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 VYH 88 plakalı otomobil, cadde üzerinde ters dönerek 06 AD 8302 plakalı otomobille çarpıştı. Kazadan kaçmak için yol kenarına savrulan 06 T 0314 plakalı ticari araç ise kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazanın ardından 06 ER 705 plakalı araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi, 06 AD 8302 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken 06 VYH 88 plakalı otomobilin sürücüsü aracının içinde sıkıştı.
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