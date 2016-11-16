

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise birçok şehir için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.



ANKARA'DA BAŞLADI







Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kendini gösteren kar yağışı Ankara'da sabah saatlerinde başladı. Hava sıcaklığının 7 derece civarında seyrettiği Ankara'da, Oran, Keçiören, İncek gibi yüksek semtlerinde kar yağışı etkili oldu.



AKOM İSTANBULLULARI UYARDI







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu gece ayaz oluşacak! Hafta sonu güneşli ve ılık geçecek. Cuma - Pazar arası hava güneşli.







kaynak:mynet