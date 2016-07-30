ABD başkanlık yarışında tartışmalara Türk mobilya firması Dorya Home da dahil oldu. Clinton, Trump'ı yurtdışında üretimle eleştirirken Dorya'ya işaret etti. İzmirli firma, 2013 yılından bu yana Trump ile ortak marka üretiyor



ABD'de başkanlık seçimleri kızışırken, Donald Trump ve Hillary Clinton'ın tartışmalarına Türkiye de dahil oldu. Demokratların Başkan adayı Clinton, dün yaptığı konuşmasında Trump'ın seçim sloganı olan “Make America Great Again” (Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) ifadesine gönderme yaparak “Amacını böyle anlatıyor ama yurtdışında üretim yaptırıyor” diyerek örnekler verdi. Clinton, Trump'ın kravatları Çin'de, takımları Meksika'da, mobilyaları ise Türkiye'de ürettirdiğini söyleyerek “Bence Amerika'yı yeniden büyük yapmak istiyorsa önce üretimi Amerika'da yapmayı düşünsün” diye konuştu. Clinton'ın atıfta bulunduğu Türk mobilya şirketi, merkezi İzmir'de bulunan Dorya Mobilya.