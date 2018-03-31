Liverpool'da bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Mohammed Salah, ülkesi Mısır'da ilginç bir şekilde öne çıktı.

Mısır'daki başkanlık seçimlerinde ülke futbolunun gurur duyduğu isimlerden Salah'ın adı da çıkması herkesi şaşırttı.

1 MİLYON OY ÇIKTI

Mısır'da ciddi oranda bir kitlenin Salah ismini yazması büyük yankı uyandırdı. Goal.com'da yer alan haberde de 'Başkan Salah' başlığı atılarak yaşanan duruma vurgu yapıldı.

İki aday; Sisi ve Mustafa Musa'nın yarıştığı başkanlık seçiminde yüzde 92 oyla Sisi adı öne çıksa da hatırı sayılır rakamda Salah'ın adı da yazıldı. Salah'a 1 milyon oy çıktı.

55 MAÇTA 35 GOL ATTI

Mısır Milli Takımı formasıyla 55 maçta 35 gol atan Salah, son 2018 Dünya Kupası'na giden ülkesine büyük katkı sunmuştu.

Kaynak: haberinburada