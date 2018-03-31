BAŞKANLIK SEÇİMİNDE YILDIZ FUTBOLCUYA 1 MİLYON OY ÇIKTI
Başkanlık seçiminin yapıldığı Mısır'da Liverpool'da forma giyen yıldız Salah'a 1 milyon oy çıktı. Durum, ülkede şaşkınlık yarattı.
Liverpool'da bu sezon kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Mohammed Salah, ülkesi Mısır'da ilginç bir şekilde öne çıktı.
Mısır'daki başkanlık seçimlerinde ülke futbolunun gurur duyduğu isimlerden Salah'ın adı da çıkması herkesi şaşırttı.
1 MİLYON OY ÇIKTI
Mısır'da ciddi oranda bir kitlenin Salah ismini yazması büyük yankı uyandırdı. Goal.com'da yer alan haberde de 'Başkan Salah' başlığı atılarak yaşanan duruma vurgu yapıldı.
İki aday; Sisi ve Mustafa Musa'nın yarıştığı başkanlık seçiminde yüzde 92 oyla Sisi adı öne çıksa da hatırı sayılır rakamda Salah'ın adı da yazıldı. Salah'a 1 milyon oy çıktı.
55 MAÇTA 35 GOL ATTI
Mısır Milli Takımı formasıyla 55 maçta 35 gol atan Salah, son 2018 Dünya Kupası'na giden ülkesine büyük katkı sunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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