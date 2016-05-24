

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.







Gündemine pazar günü yapılan AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresi'ni alan Bahçeli, başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.







MHP Lideri, "MHP'nin hem başkanlık sistemi hem partili cumhurbaşkanlığı konusundaki yaklaşımları nettir. Başkanlık sisteminin bize göre mahzurları çoktur. Türkiye'de yapılması gereken var olan sistemi daha işler hale getirmektedir" dedi.







MHP'nin sadece terörle mücadele konusunda destek verdiğini belirten Bahçeli, "Başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda vereceğimiz destek, sunacağımız herhangi bir katkı zamanın ve şartların ruhuna uygun olacak şekilde yoktur" ifedelerini kullandı.







Bahçeli'nin konuşmasının satır başlıkları şöyle,







"Çatışarak bir yere varamayız. Kavgaya tutuşarak milli gayelere varamayız. Toplumsal sükuneti sağlamakla görevli olanlar, kutuplaşmayı teşvik etmektedirler. Bize göre bu ahlaki değildir.







Geçtiğimiz Pazar günü AK Parti Genel Kongresi'nde genel başkan seçilen Binali Yıldırım'ı bu anlamda önemli işler bekliyor. Bu değişim hükümeti de etkilemiştir. Bizim için önemli olan







Bizim için önemli olan Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmalarında değindikleri başlıklar. Bizim için önemlidir.







Ayrıca 64. Hükümeti kuran Sayın Ahmet Davutoğlu, Kongre günü yaptığı konuşmada görevi bırakmanın kendisi için bir zaruriyet olarak açıklamıştır. Bunun sebeplerini tam olarak açıklamamış burayı muğlak bırakmıştır. Sonuç olarak Sayın Davutoğlu nasıl gelmişse aynı şekilde gitmiştir. Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği mektubunun kongrede ayakta dinlenmesi ve pür dikkat dinlenmesi de AKP'lilerin tercihidir. Alan memnun satan memnunsa bize sadece saygı göstermek düşecektir. Sayın Yıldırım'ın kime sözcülük yaptığı ortadadır.







Bizim için asıl tartışmaya ve konuşulmaya açık taraf sayın Yıldırım'ın başkanlık sistemi konusundaki görüşleridir.







AKP'nin olağanüstü kongresi başkanlık sistemine göre şekillenmiştir. Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasında fiili durumu yasal sisteme geçirilmelidir demiştir.







MHP'nin hem başkanlık sistemi hem partili cumhurbaşkanlığı konusundaki yaklaşımları nettir. Başkanlık sisteminin bize göre mahzurları çoktur. Türkiye'de yapılması gereken var olan sistemi daha işler hale getirmektedir. Kahramanlıklarla temelleri kazınmış bir sistemi fiilen bozmak ve itibarsızlaştırmak görevi ve makamı ne olursa olsun kimsenin yararına olmayacaktır. Türkiye'de aklı başında hiçkimsenin başkanlık sistemini savunduğu görünmemiştir.







Tahribatları onarmaya hem hazırlıklı hem kararlıyız ancak başkanlık sistemi gibi dibi görünmeyen kuyudan su içmeye ne irademiz ne de isteğimiz vardır. İlkelerimizi ve sözlerimizi yutmamızı kimse beklememelidir.







Değerli arkadaşlarım Türkiye'nin ihtiyacı olduğu konularda üstümüze düşeni yaptık.







Hatırlarsanız 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde yeniden bir tıkanmaya izin veremezdik bu yüzden 367 garabetini meclise girerek bitirdik.







Terörle mücadelede hükümetimizin elini güçlendirmek için ne gerekiyorsa yaptık.







Partimiz iyi niyetini ve demokrasiye bağlılığını göstermiştir. Kısır tartışmaların geleceği tehlikeye atmasına izin vermedik.







Önümüzdeki süreçte siyasetin ahlaki temele dayanacağı yeni ve milli bir anlayışın hakim kılınması temennimizdir.







Şimdi bizden başkanlık sistemiyle ilgili olumlu tavır bekleniyor ve bizden partili cumhurbaşkanlığı konusunda iyimser ve yapıcı bir adım isteniyor. Milliyetçi Hareket Partisi sistem tartışmaların çok ciddi badirelere yol açacağını görmektedir.







"BU NASIL BİR PROGPAGANDA?"







Türkiye huzura ulaşacaksa buna tek çare başkan mıdır? Türkiye uzaya mekik gönderdi de buna parlamenter sistem mi engel çıkardı? Türkiye çağ atlayıp muasır medeniyetler üzerine sıçrayacaksa bunun anahtarı başkanlık sistemi midir? Zenginliğin formülü, kalkınmanın sihri, büyümenin, yükselmenin kudret kazanmanın yegane ilacı başkanlık sisteminde mi görülmektedir. Bu nasıl bir propaganda, nasıl bir algı oyunudur.







Çift başlılıktan yakınanlar milletimizle alay etmekten hicap duymayanlardır. Başkanlık sisteminin getireceği çift başlılık sorunları bugünküleri aratacaktır.







Bizim AKP hükümetine desteğimiz terörle mücadeleyle sınırlıdır. Başkanlık sistemi ve partili cumhurbaşkanlığı konusunda vereceğimiz destek, sunacağımız herhangi bir katkı zamanın ve şartların ruhuna uygun olacak şekilde yoktur.







"KIBRIS TÜRK'TÜR TÜRK'ÜN YURDUDUR VE TÜRK KALACAKTIR"







Kıbrıs'ta masa bulunan planın öncekilerden bir farkı yoktur. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur ve Türk kalacaktır. Kıbrıs Türklüğünün kaderine terk edilmemesi şeref meselesidir.







Büyük Türk milleti üzerinde kumar oynayanların amacı Türkiye'yi çatışmaya sürüklemektir.







Önümüzdeki dönem yeni bir çatışma alanının yaklaştığına işaret etmektedir







İnanıyorum ki Türki milleti ortak ülküyle bunu bertaraf edecektir.







Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti, mensubu olduğumuz beşeri cevher Türk milletidir."