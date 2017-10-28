Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanlarının istifa ettirilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "AK Parti'nin kendi içinde duyduğu değişim ihtiyacı bizim tasarrufumuzdadır. Kılıçdaroğlu sana ne! Dur bakalım tüm bu mekanizmalar senin başınane getirir?" dedi.

"DUR BAKALIM SENİN BAŞINA NE GELECEK"

İşte Erdoğan'ın sözleri:

Bak Kılıçdaroğlu adamlarına söyled. AK Parti kendi bünyesinde bazı yerlerde siyasi olarak değişim yapıyorsa bu senin anlamayacağın iştir. Bu atılan adımlar neler getirip götüreceğini ilerde göreceksin. Bu partimizin demokratik hakkıdır. Bize oy verenlere karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Bu çerçevede belediyelerde bazı isimlerin değişmesi gerekiyorsa bunu da yaparız. Sana ne! Sana ne oluyor. Sen kendine bak! Sen kendi içindeki durumlara bak! Dur bakalım tüm bu mekanizmalar senin başınane getirir.

Kaynak: haberinburada