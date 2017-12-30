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Başkandan olay sözler: Tudor benden randevu bile alamaz!

BAŞKANDAN OLAY SÖZLER: TUDOR BENDEN RANDEVU BİLE ALAMAZ!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'dan gönderilen Igor Todur'un göreve geleceği iddialarına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 05:10
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Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic ile geride bıraktığımız günlerde yollar ayrıldı. Takımın başına kimin getirileceği tartışma konusu olurken; Galatasaray'da görevine son verilen Igor Tudor'un da alternatifler arasında olduğu iddia edildi.

"RANDEVU BİLE ALAMAZ"

Ancak; Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Tudor ile ilgili çarpıcı sözler geldi. Çavuşoğlu, "Tudor benden randevu bile alamaz" dedi.

Teknik Direktör Safet Susic ile yollarını ayıran A. Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, Igor Tudor'un takımın başına geçeceği iddialarını yalanladı. Bir haber sitesinin sosyal medyadaki 'Tudor, Alanyaspor'la prensipte anlaşmaya vardı' başlıklı haberine resmi hesabından yorum yapan Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz şahıs benden randevu bile alamaz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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