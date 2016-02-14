BAŞKAN YARDIMCISI BİDEN'DEN TÜRKİYE'YE YENİ UYARI !
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine yönelik bombardımanı kesmesi yönünde uyardı.
Türkiye'ye benzer bir çağrı bu kez Fransa'dan geldi. Fransa Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyindeki YPG'ye yönelik bombardımanı sonlandırma çağrısı yaptı.
Beyaz Saray, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, PYD'nin ismi anılmadı, "Suriyeli Kürt güçleri" nitelendirmesi yapıldı.
Buna göre Biden, Davutoğlu'na, ABD'nin YPG'ye bağlı güçleri toprak elde etmek için mevcut durumu istismar ederek Türkiye sınırı yakınlarında yeni bölgelerde hâkimiyet kurmaktan sakındırdığını iletti. Buna karşılık Türk ordusunun da bölgeye yaptığı top atışlarını durdurması yönünde çağrı yaptı.
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