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başkan ve yardımcısına gözaltı şoku!

BAŞKAN VE YARDIMCISINA GÖZALTI ŞOKU!

Muş’un Bulanık Belediye Eş Başkanı Rahmi Çelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahvuz Selvi’nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 05 Ocak 2016, 15:00
Puan Ver : Başkan Ve Yardımcısına Gözaltı Şoku!(10/10)22


Bugün saat 11.00 civarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bulanık İlçe Başkanlığına operasyon düzenlendi.



Zırhlı araçlarla parti binasının önüne gelen özel harekat timleri, içeriye girerek yaklaşık 3 saat arama yaptı. Operasyonda Bulanık Belediye Eş Başkanı Rahmi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mahvuz Selvi'nin de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.














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