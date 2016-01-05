BAŞKAN VE YARDIMCISINA GÖZALTI ŞOKU!
Muş’un Bulanık Belediye Eş Başkanı Rahmi Çelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahvuz Selvi’nin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Bugün saat 11.00 civarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bulanık İlçe Başkanlığına operasyon düzenlendi.
Zırhlı araçlarla parti binasının önüne gelen özel harekat timleri, içeriye girerek yaklaşık 3 saat arama yaptı. Operasyonda Bulanık Belediye Eş Başkanı Rahmi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mahvuz Selvi'nin de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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