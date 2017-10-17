BAŞKAN UMUDUNU KESTİ, KÖKLÜ KULÜP SATILIYOR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yönetimi, kulübün satılığa çıkarıldığını duyurdu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Premier Lig'in en eski ve gözde futbol kulüplerinden Newcastle United'ın başarılı ve parlak bir gelecek için satılığa çıkarıldığı ifade edildi.
TAKIM 9. SIRADA
Bir yıl aranın ardından bu sezon tekrar Premier Lig'e dönen Newcastle United, 8 hafta sonunda ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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