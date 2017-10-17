Doğum Gününde Eşinin Aldığı Hediyeden Çok Tarkan'ın Yaşı Konuşuldu
Başkan Umudunu Kesti, Köklü Kulüp Satılıyor
Irak Ordusunun Operasyonundan Yararlanan Deaş Kerkük'te 2 Köyü Ele Geçirdi
Liseli Helin Cinayetinde Korkunç Detay: İnternetten Aldığı Silahı Hediye Paketinde Saklamış
Peşmerge Kerkük'ten Çekildi, Türkmenler Sevinçten Sokaklara Döküldü
Nusret'in Bebekler İçin Yapılan Komik Kostümü, Amazon'da Satışa Çıkarıldı
Bildiklerinizi Unutun! 9'uncu Gezegenin Eli Kulağında
Atatürk'ün Amcasının Torunu Siyasete Atılıyor! İşte Aday Olmak İstediği Parti
Erdoğan Talimat Verdi, Somalili 35 Yaralı Türkiye'ye Getirildi!
Emre Mor'un İlk Golünü Attığı Maçta Celta Vigo, Las Palmas'ı 5-2 Yendi
Fuat Avni'nin Troll Ekibindeki Fetö'cü Terörist Sığınma Talep Etmiş!
Deaş, Kerkük'e Saldırdı
Abd'li Senatör Mccain, Kerkük Konusunda Bağdat'ı Uyardı: Silahlarımızı Kürtlere Karşı Kullanmayın
Bursaspor Maçında Sakatlanan Oyuncu, Gözyaşlarını Tutamadı
Fatih'te Mahalleli İle Suriyeliler Arasında Silahlı Kavga Çıktı: 3 Yaralı
Panama Belgelerinin Malta Ayağını Ortaya Çıkaran Gazeteci Öldürüldü!
Dünya Devi 400 Bin Aracını Geri Çağırdı!
Artvin Sular Altında! Yağmur Yağdı, Böyle Oldu
Abd Başkanı Trump, Kerkük Krizi Hakkında Hakkında İlk Kez Konuştu: Taraf Tutmuyoruz
Meclis'te Sürpriz Randevu! Yıldırım İle Kılıçdaroğlu Bir Araya Geliyor

BAŞKAN UMUDUNU KESTİ, KÖKLÜ KULÜP SATILIYOR


Başkan umudunu kesti, köklü kulüp satılıyor
Tarih : 17 Ekim 2017, 09:00
Puan Ver : Başkan Umudunu Kesti, Köklü Kulüp Satılıyor(5/10)1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yönetimi, kulübün satılığa çıkarıldığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Premier Lig'in en eski ve gözde futbol kulüplerinden Newcastle United'ın başarılı ve parlak bir gelecek için satılığa çıkarıldığı ifade edildi.

TAKIM 9. SIRADA

Bir yıl aranın ardından bu sezon tekrar Premier Lig'e dönen Newcastle United, 8 hafta sonunda ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başkan  Umudunu  Kesti  Köklü  Kulüp  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER