BAŞKAN SEÇİLİRSE İKİ DÜNYA YILDIZI FENERBAHÇELİ OLACAK
Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, seçilmesi halinde Mesut Özil ve Emre Can'ı takıma katacak.
Fenerbahçe Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak kongresinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç kıyasıya bir yarış içinde olacak.
Sarı-lacivertlilerin kongre kulislerine Almanlar da dahil oldu. Sky Moderator isimli programın sunucusu Thomas Trukesitz ise bomba bir iddia ortaya attı. Trukesitz, adaylardan Ali Koç'un seçilmesi halinde Arsenal'le sözleşmesi biten Mesut Özil ile Liverpool'dan Emre Can'ı transfer etmek istediğini duyurdu.
Mesut Özil'in adı birçok dünya devi ile anılırken, Emre Can'ın da Juventus'a gideceği öne sürülüyor. Her iki yıldızın da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.
NİŞANLISI İSPANYA'YI İSTİYOR
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe ise İspanya'da yaşamak istiyor. Geçtiğimiz günlerde çok kısa bir tatil için İspanya'ya Amine Gülşe ile birlikte giden Mesut Özil'in burada ev baktığı iddia edildi. Bu iddiaların Barcelona'nın yıldız futbolcu ile yakından ilgilenmesiyle de ilgisi var.
TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ
Mesut Özil nişanlısı Amine Gülşe ile 2018 yılı içinde evlenmeyi planlıyor. Türkiye, Amine Gülşe'yi 2014 yılında Türkiye güzeli seçildiğinde tanımıştı. Amine Gülşe'nin Mesut Özil'i İspanya'da yaşamak için ikna etmeye çalıştığı iddiası Fenerbahçe'nin transfer girişiminde aşması gereken bir engel. Ancak F.Bahçe çok ciddi bir teklifle gitmeye hazırlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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