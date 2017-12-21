Başkan Ay yaptığı açıklamada, Senegalli oyuncuları Ricardo Faty'nin menajerinin, önceki gün kendileriyle bazı konularda görüşmelerde bulunmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti.

ALİ AY: MENAJERİ GELİP BİZE "SOW'U DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ" DİYE SORDU

Faty'nin menajerinin, aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski golcüsü olan ve şu an BAE'nin El Ehli takımında forma giyen Moussa Sow'un da menajerliğini yaptığını ifade eden Ay, bu kişinin görüşmede kendilerine "Ara transfer dönemi için Moussa Sow'u düşünür müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı.

"ŞARTLAR UYGUN OLURSA DÜŞÜNEBİLİRİZ"

Başkan Ay, Sow'un kalitesinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "Şartlar uygun olursa Sow'u düşünebiliriz. Bunu menajerine de ilettik. Şu an için yüksek bedellerle oyuncu almayı düşünmüyoruz. Menajeri bize önerdi, biz de şartların oluşması halinde bu transferin olabileceğini söyledik. Bize sunacakları teklife göre hareket ederiz" diye konuştu.

31 yaşındaki Sow bu sezon El Ehli formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.

Kaynak: haberinburada