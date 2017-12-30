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Başkan resmen açıkladı: Sow'a teklifimizi yaptık

BAŞKAN RESMEN AÇIKLADI: SOW'A TEKLİFİMİZİ YAPTIK

Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Moussa Sow için teklifimizi yaptık, gelecek yanıtı bekliyoruz" dedi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Başkan Resmen Açıkladı: Sow'a Teklifimizi Yaptık(6/10)2

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay açıklamalarda bulundu. Ay, ara transfer döneminde önceliklerinin, kadroya takviyeden çok takımdaki fazla oyuncuları göndermek olduğunu söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ ELİMİZDEKİ FAZLA OYUNCULARI GÖNDERMEK"

Bursaspor Kulübü olarak yüksek miktarlarda paralar ödeyerek transfer yapma imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ay, "Bizim de önceliklerimiz var. Ara transfer döneminde önceliğimiz, elimizdeki fazla oyuncuları göndermek. Bunun için yoğun çaba harcıyoruz, görüşmeler yapıyoruz." dedi."TEKLİFİMİZİ YAPTIK, GELECEK YANITI BEKLİYORUZ"

Ay, kulüp başkanı olarak her zaman öncelikle Bursaspor'un menfaatlerini düşündüğünü ve ona göre adımlar attığını ifade etti. Ligin ikinci yarısında takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadrolarına katmaları gerektiğini, bu kapsamda ince eleyip sık dokuduklarını ifade eden Ay, "Gündemimizde iki isim var. Bu oyuncular Moussa Sow ve Patrick Twumasi. Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz. Ancak daha önce de söylediğim gibi önceliğimiz eldeki fazla oyuncularla yollarımızı ayırmak. Onu gerçekleştirdikten sonra takıma katmayı planladığımız oyuncularam yöneleceğiz. Şu an Sow ve Twumasi için gelecek yanıtları bekliyoruz." dedi.

Ali Ay, kaleci Harun Tekin ve sol bek oyuncusu Aziz Eraltay için şu ana kadar kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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