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Başkan Özbek, Tudor'un İstemediği 4 Futbolcuyla Görüştü: Takımdan Gidin

BAŞKAN ÖZBEK, TUDOR'UN İSTEMEDİĞİ 4 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞTÜ: TAKIMDAN GİDİN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Igor Tudor'un takımda görmek istemediği 4 futbolcuyla görüştü, "Kendinize takım bulun." dedi.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Başkan Özbek, Tudor'un İstemediği 4 Futbolcuyla Görüştü: Takımdan Gidin(6/10)2

Transferde yaptığı hamlelerle takımı yepyeni bir çehreye kavuşturan sarı-kırmızılılar bunu yedek kulübesine de taşımak istiyor...

Kadronun daha da derinleşmesi adına takıma takviye yapmaya hazır olan ve bazı isimler için görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların elini kolunu ise kadrodaki kullanılmayan oyuncular bağlıyor.

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİLER

Gelecek sezon takımda düşünülmeyen Sinan'ın ayrılması için geri sayım sürerken gelen teklifleri beğenmeyen 4 isim (Hakan Balta, Nigel de Jong, Ryan Donk ve Luis Cavanda) başkan Dursun Özbek'in de sabrını taşırdı. Sözleşmesi devam eden fakat bundan sonra kadroda yer almayacakları iletilen oyunculardan eski kaptan Hakan Balta 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor. de Jong, yıllık 2.5 milyon Euro alırken Donk 1.5 milyon Euro ve Cavanda da 875 bin Euro kazanıyor.

KULÜBÜ UEFA'DA ZORLUYORLAR

Takımda yer almayacak bu dört oyuncuya verilen toplam 6 milyon 125 bin Euro'luk rakam, G.Saray'ın bir yandan transfer yapmasına engel olurken diğer taraftan da UEFA ile yapılan anlaşmada zorluk yaratıyor.

"GİTMENİZ DAHA İYİ OLUR"

İşte tüm bu sebeplerin ardından başkan Dursun Özbek de dün soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Tüm takıma moral veren Özbek bu dört oyuncu ile de görüştü. Başkan, bir kez daha "Bundan sonra forma giyemeyeceksiniz. Hem kendiniz hem de takım açısından başka bir yere gitmeniz herkes için daha hayırlı olur" derken "Artık G.Saray'a hizmet edecek noktada değilsiniz. Anlaşarak ayrılmak, gelen teklifleri daha ciddi değerlendirmeniz iyi olur. Kariyerli oyuncularsınız ve oynamadan bir sezon geçirmek sizin için iyi değil" diyerek tatlı sert bir uyarıda bulundu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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