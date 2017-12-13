Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Dün Sayın Başbakan ile bir araya geldim, Başbakan'ın da onayını aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun." dedi.

Galatasaray'ın Aralık Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın konuşmasıyla başladı. Toplantıda geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşunun ardından gündem okundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir konuşma gerçekleştirdi:

"FLORYA'DAN TAŞINMAYI ÖNGÖRMÜŞTÜK"

"Ben Özhan ağabeyi 15 yıl önce tanıdım. Başkanlığı süresinde elimden ne geliyorsa yaptım. Hayatı pahasına Galatasaray için yaptıklarına binaen, bu salon, bu stat Galatasaray yaşadıkça Özhan ağabey ile anılacak. Florya'dan taşınmayı öngörmüştük. Florya'daki arazi çok değerli, kulübe destek vermesi için bu projeyi onaylamıştık.

"KEMERBURGAZ TESİSLERİ HAYIRLI OLSUN"

Futbolun geldiği noktada daha uygun, bir bölgeye geçmek zaruretti. Stada çok yakın olan Kemerburgaz'daki araziyi kulübe kazandırmak için çalışıyoruz. Dün sayın Başbakan ile bir araya geldim, Başbakan'ın da onayını aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlı olsun."

Kaynak: haberinburada