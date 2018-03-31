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Başkan Metro Kazasına 'ihmal' Dedi; Kötü Haberi Verdi: 2 Gün Sefer Yok
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Başkan metro kazasına 'ihmal' dedi; kötü haberi verdi: 2 gün sefer yok

BAŞKAN METRO KAZASINA 'İHMAL' DEDİ; KÖTÜ HABERİ VERDİ: 2 GÜN SEFER YOK

Metro kazasını yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza." dedi.

Tarih : 31 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Başkan Metro Kazasına 'ihmal' Dedi; Kötü Haberi Verdi: 2 Gün Sefer Yok(7/10)3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, metroda bakım esnasında yaşanan kazayı yerinde inceleyerek, "İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza. Bu deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza" dedi.

BAŞKAN TUNA, KAZA YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ankara'da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde kaza yapmıştı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluşmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kaza yerinde incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuna, "Hamdolsun böyle bir kazada can kaybı ve yaralanmanın olmaması tesellimiz. Ama inşallah bu kazadan tamiratı da, bakımı da hızlı bir şekilde gerçekleşince de tekrar normal seferlerin dönmesi için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜNE YETİŞTİRMEYE GAYRET EDİYORLAR"

"Hasar biraz büyük. En az iki gün sıkıntı var" diyen Tuna, "İncelemeler devam ediyor. Bu hasarın incelemeleri neticesinde iki günden fazla bir süreye de belki etki edebilir. Onu da otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz. İstenmeyen bir kaza ve tesellimiz de bir can kaybı olmaması" dedi.

Onarım süresiyle ilgili soru üzerine Tuna, şöyle konuştu:

"Şu anda çalışmalar devam ediyor. Pazartesi gününe yetiştirmeye gayret ediyorlar. Daha altından raylardaki hasarların tamiratının ne kadar süreceğini tren vagonuna baktıktan sonra göreceğiz. Bunun neticesinde ne kadar sürede tamiratın yapılacağı da ortaya çıkmış olacak. Temennimiz az hasar çıkmış olması, Pazartesine de yetiştirmiş olmamız."

"İHMALDEN DOLAYI OLAN BİR KAZA"

Yolcu taşımacılığı sırasında böyle bir kazanın mümkün olmadığını vurgulayan Tuna, "Çünkü otomatik olarak onların birbirine yaklaşmaları sınırlı. Burada deneme seferlerinde bir ihmalden dolayı kaza olmuş. İçinde yolcu olması halinde mümkün değil böyle bir kaza. Bu deneme seferleri sırasında ihmalden dolayı olan bir kaza" şeklinde konuştu.

"OTOBÜSLERLE BUGÜNDEN İTİBAREN EK SEFERLERİ YAPILACAK"

Tuna, sözlerine şöyle devam etti:

"Otobüslerle bugünden itibaren ek seferleri yapılacak. Vatandaşlarımızın taşımacılıktaki sıkıntılardan asgari etkilenmesi için çaba sarf ediyoruz. İlla ki bir etkilenme olacak ama bunu asgariye indirmek için otobüs seferlerimizle takviye edeceğiz."

Kaza nedeniyle metrolar sadece İvedik'e kadar çalışırken, Sincan OSB- Batıkent arasında ve Batıkent-İvedik arasında metro seferleri devam ediyor. Ankara'daki metro seferleri sadece İvedik-Kızılay arasında yapılamıyor. Buradan vatandaşlar EGO otobüsleriyle Kızılay'a taşınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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