BAŞKAN, LUCESCU KONUSUNA NOKTAYI KOYDU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamada, "Mircea Lucescu ile görüşmedim, teknik direktör arayışımız yok. Igor Tudor, görevine devam edecek, sonuna kadar arkasındayız." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı basın toplantısında Igor Tudor ve Mircea Lucescu ile alakalı sorulara cevap verdi.
"TUDOR'UN ARKASINDAYIZ"
"Daha önce Igor Tudor'un arkasında olduğunuzu söylemiştiniz, bu tavrınız hala devam ediyor mu?" sorusuna Dursun Özbek, "Bu soruyu çok tuhaf karşılıyorum, Tuhaflığı şu, Tudor'u biz getirdik, şu anda Tudor, Galatasaray'ın koçu. Yönetim nerede olmalı? Yönetim elbette Tudor'un arkasında duracak. Tudor bizim koçumuz, Galatasaray'a faydalı olacağını düşündüğümüz için getirdik ve öyle de olacak." dedi.
"LUCESCU İLE GÖRÜŞMEDİK"
"UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlanamazsa, Tudor ile yolların ayrılıp, Lucescu ile anlaşma durumu var mı?" sorusuna ise Dursun Özbek, "Şu anda antrenör arayışımız yok. Lucescu, Galatasaray'a büyük hizmetler vermiş bir antrenör fakat kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmadı." açıklamasını yaptı.
Kaynak: haberinburada
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