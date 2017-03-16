





AK Parti Büyükçekmece ilçe SKM Başkanlığının açılış töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Sefaköy'den Halkalı üzerinden devam eden 1 milyarın üzerinde maliyeti olacak olan Havaray'ın ihalesini yaptık” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece ilçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı açılış törenine katıldı. Açılış törenine Başkan Kadir Topbaş'ın yanı sıra SKM görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası Başkan Topbaş, SKM'yi gezerek, referandum kapsamında yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Kurdele kesim töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Kadir Topbaş, SKM'lerde çalışmanın zorlu bir iş olduğunu ve çalışanların üzerine büyük görevler düştüğünü söyledi.







"BÜYÜKÇEKMECE'YE BUGÜNE KADAR 1 MİLYAR 200 MİLYON YATIRIM YAPTIK"



AK Parti Büyükçekmece İlçe SKM Başkanlığı açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Gelişen Türkiye'yi dünyada yeni bir sürece birlikte sokmaktayız. Bize daha sonradan bağlanan Büyükçekmece'ye 1 milyar 200 milyon yatırım yaptık. Hala yatırımlara devam ediyoruz. Bize bir iş gelipte çözüm bulmayan bir iş yok. Şu sahillerden insanlar fosseptiklerin arasında 200 metrelik sahile uzatılmış alanlarda, onların çoğu deprem sonrası çökmüş ya da erimiş atıkların karaya vurmuş olduğu yerlerde bu insanlar denize girdiler. 22 kilometre tüneller yaparak bunları kuşaklama aldık ve sahile bir gram pis su gitmeyecek hale getirdi" dedi.











kaynak:ahaber