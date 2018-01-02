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Başkan isyan etti: Fatih Terim'in yaptığı ahlaksızlık

BAŞKAN İSYAN ETTİ: FATİH TERİM'İN YAPTIĞI AHLAKSIZLIK

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu canlı yayında Vagner Love transferiyle ilgili olarak; "Ben bunları ahlaksızca buluyorum. Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı" ifadelerini kullandı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 00:50
Puan Ver : Başkan İsyan Etti: Fatih Terim'in Yaptığı Ahlaksızlık(9/10)5

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Spor canlı yayınına bağlanarak Vagner Love transferiyle ilgili çarğıcı açıklamalarda bulundu.

" FATİH TERİM TERCÜMANA ARATTIRIYOR""Vagner Love için resmi bir teklif yok. Fikret Orman başkan ile aramız iyidir. Telefon ile görüşürüz. Ama bir teklif yok. Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü futbolcusuna arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası... Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'ı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Öyle bir şey olsa zaten onu arardım. Bunu kulübe mal etmeyiz. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum. Etik bulmuyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'ı arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'ı getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi." dedi.

"HİKMET KARAMAN İLE ANLAŞTIK"

"Hikmet Hoca ile prensipte anlaştık. Kendisi yurt dışındaydı. Yarın da Alanya'da resmi sözleşme yapacağız, inşallah" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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