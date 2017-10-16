Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın kredisi sıfırlanınca doğal olarak adaylar da gündeme geldi. İlk sırada, kısa süre önce Başkan Muharrem Usta ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan Fatih Terim var. Hezimet yaşanan Akhisar mücadelesinden sonra Bordo-Mavili ekibin kurmaylarının yerli çalıştırıcı üzerinde fikir birliği yaptığı, bunu da bugünkü toplantıda Usta'ya aktaracağı belirtildi.

USTA HEMEN GÖRÜŞECEK

Yöneticilerin Fatih Terim isminde de kararlı olduğu ve "Yabancı hocanın kadroyu, Trabzon'u, ligi tanıması çok zaman alır. Bu da bize yeni handikaplar yaratır. İhtiyacımız olan, deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjidir. Fatih Terim de bunun için en iyi seçenek olur" görüşünü paylaştığı vurgulandı.

Kaynak: haberinburada