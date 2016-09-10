Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dış güçler ve FETÖ terör örgütünün İstanbul'da sunni bir deprem yapacağı iddiasını tekrarlayarak, "İnanarak ve ısrarla söylüyorum



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dış güçler ve FETÖ terör örgütünün İstanbul'da sunni bir deprem yapacağı iddiasını tekrarlayarak, "İnanarak ve ısrarla söylüyorum.. Ekonomimizi çökertmek için dış güçler İstanbul'da sunni bir deprem planlıyor. Dünya bilsin... İşte söylediklerimin somut ve taze ispatı... Kuzey Kore denizde nükleer deneme yaptı, 5.3 deprem oldu...” dedi.