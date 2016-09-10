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başkan gökçek'ten yeni deprem iddiası

BAŞKAN GÖKÇEK'TEN YENİ DEPREM İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dış güçler ve FETÖ terör örgütünün İstanbul'da sunni bir deprem yapacağı iddiasını tekrarlayarak, "İnanarak ve ısrarla söylüyorum

Tarih : 10 Eylül 2016, 16:38
Puan Ver : Başkan Gökçek'ten Yeni Deprem İddiası(8/10)8


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dış güçler ve FETÖ terör örgütünün İstanbul'da sunni bir deprem yapacağı iddiasını tekrarlayarak, "İnanarak ve ısrarla söylüyorum.. Ekonomimizi çökertmek için dış güçler İstanbul'da sunni bir deprem planlıyor. Dünya bilsin... İşte söylediklerimin somut ve taze ispatı... Kuzey Kore denizde nükleer deneme yaptı, 5.3 deprem oldu...” dedi.








Etiketler: Başkan  Gökçek  Ten  Yeni  Deprem  İddiası    haber

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