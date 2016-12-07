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başkan gökçek'e anadolu köy korucularından ziyaret

BAŞKAN GÖKÇEK'E ANADOLU KÖY KORUCULARINDAN ZİYARET

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve dernek yöneticilerinden oluşan heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ziyaret etti.

Tarih : 07 Aralık 2016, 14:26
Puan Ver : Başkan Gökçek'e Anadolu Köy Korucularından Ziyaret(7/10)9


Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ve dernek yöneticilerinden oluşan heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i ziyaret etti.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu olarak kendilerini kabul ettiği için Başkan Gökçek'e teşekkür eden Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen de 10 binlerce şehit ailesini, gaziyi ve köy korucularını temsil eden 5 federasyon 96 derneğin oluşturduğu bir konfederasyon olduklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Gaziler Derneği'ni de Ankara'da kurduklarını anlatan Sözen, 15 Temmuz'da hem Başkan Melih Gökçek'in hem de oğlu Osman Gökçek'in verdiği mücadeleye bizzat şahit olarak hayranlık duyduğunu vurguladı.

Ankara'da şehit aileleri ve gazilere verilen desteğe de dernek adına teşekkür ettiklerini söyleyen Sözen, Başkan Gökçek'in Doğu ve Güneydoğu'da da mağdur durumda olan belediyelere araç gereç başta olmak üzere yardımlarını esirgemediğini bildiklerini ve desteklerini hissettiklerini, tüm şehit ve gazi yakınlarının da bu çerçevede yardım için başvuracakları ilk kişiyi Başkan Melih Gökçek olarak gördüğünü kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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