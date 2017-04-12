

LEVENT TÜZEMEN: Başkan Dursun Özbek de İgor Tudor için "Keşke takımın başına getirmeseydim" diye düşünüyor ancak "Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık" anlayışına takılıyor.



MURAT ÖZBOSTAN: Bu takımı yenilemeden başına Mourinho'yu getirin, onun da ömrü az olur. O yüzden yönetim, İgor Tudor'la ilgili ne karar verirse versin, kadro için de tasarrufta bulunması şart.







G.Saray, Şampiyonlar Ligi hedefine 4-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle büyük ölçüde veda etti. Gelecek maç F.Bahçe derbisi… Bu maçın da kaybedilmesi Igor Tudor için yolun sonu olur mu?



MURAT ÖZBOSTAN: İgor Tudor'un hatalarını bir kenara bırakıp, büyük resme bakalım: Mancini, Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Riekerink, şimdi de Tudor… İsimler değişiyor, sorunlar aynı kalıyorsa bu işi sadece Hırvat hoca üzerinden sorgulamamalıyız. Adam geldi, baktı ve dedi ki, "Bunlar benden önceki her hocayı yollamış, ben Sneijder'e, ona buna prim vermeyeyim." Başarılı oldu diyemeyiz ama bu futbolcuların ve bu kadroyu ısrarla korumak için çaba gösteren yönetimin de suçu var. Bu takımı yenilemeden başına Mourinho'yu getirin, bunlar onu da yerler. O yüzden yönetim, Tudor'la ilgili ne karar verirse versin, kadro için de tasarrufta bulunması şart.







kaynak:sabah