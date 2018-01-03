Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Cenk Tosun için Çin takımından 35 milyon euroluk teklif geldi ama biz gündeme getirmedik. Everton'la görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun'la ilgili açıklamalar yaptı. Orman, Çin'den gelen 35 milyon euroluk teklifi ifade ederken "Gündeme getirmedik." dedi.

Orman'ın açıklaması şöyle;

"EVERTON'IN TEKLİFİ VAR"

Beşiktaş ciddi bir kurumdur. Tüm adımları ciddiyet üzerine atar. Uluslararası futbol kurallarına göre gider. Cenk'e teklif geldi, Beşiktaş fiyat arttırıyor. haberleri gerçek dışıdır. Sözlerimiz eylemlerimiz aynı ciddiyet üzerinde gider. Cenk çok kıymet verdiğimiz oyuncu. Everton'un teklifi var. Ahmet Nur Çebi transferle ilgileniyor.

"35 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ"

Çin'den 35 milyon euroluk teklif de geldi ama biz gündeme getirmedik. Ancak onun oynama isteğinden dolayı bunu gündeme bile getirmedik. Cenk Tosun'un geleceği bizim için önemli. Şu an için bitmiş bir durum yok. İstediğimiz şartlar oluşursa transfer gerçekleşir, şu an öyle bir durum yok."

Kaynak: haberinburada