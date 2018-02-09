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Başkan Bile Taksilerin Kısa Mesafede Yolcu Almamasına İsyan Etti

BAŞKAN BİLE TAKSİLERİN KISA MESAFEDE YOLCU ALMAMASINA İSYAN ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankaralıların "Taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor" eleştirilerini gündeme getirerek taksicilere, "Yolcuları mağdur etmeyin" uyarısında bulundu.

Tarih : 09 Şubat 2018, 16:40
Puan Ver : Başkan Bile Taksilerin Kısa Mesafede Yolcu Almamasına İsyan Etti(10/10)6

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyarette taksici esnafının taleplerini dinleyen Başkan Tuna, başkentlilerden son günlerde kendisine en çok şikâyet konusu olarak aktarılan "Taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor" eleştirilerini gündeme getirdi.

"VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ ÖNEMLİ"

Taksicilerin huzur ve refah içinde çalışmasının önemli olduğunun altını çizen Tuna, taksici esnafını özellikle kısa mesafe şikâyetleri konusunda uyararak, "Her konuda vatandaş memnuniyeti önemli olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de bu memnuniyet önemli. Neticede bu bir kamu hizmeti. Vatandaş memnun olmadıktan sonra geri kalan teferruattır. Kısa mesafe yolcularını mağdur etmeyin, bu bir rızk meselesi. Uzun mesafe gidersin kaza yaparsın. Araba kaç gün yatar hesap edin, ama kanaatkâr olan 'şükür, elhamdülillah' diyen esnaf çok huzurlu. Halinden şikâyet eden esnaf da hep huzursuz. Önemli olan iyi niyet. İşini düzgün yaptığın zaman Cenab-ı Hak senin rızkını veriyor. Hiç kimse rızk endişesi duymasın" ifadelerini kullandı.

ORTAK AKIL LİSTESİ

Başkentte taksici esnafına yönelik eğitim programları olduğunu belirten Şoförler Odası Başkanı Yiğiner ise, eğitim süresini taksicilerin iş kaybını önlemek amacıyla 2 günden 8 saate indirdiklerini ve bunun yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tuna da "Birlikte makul çözümler üretebiliriz. Yönetmelik çıkararak ve ortak akılla kararlar alabiliriz. Yeter ki esnafımız rahat ve huzurlu bir şekilde çalışırken, vatandaşımızın da huzurlu ve memnun olması" diyerek yönetmelik çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vereceğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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