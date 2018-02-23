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Başkan, belediyeye minibüsle gitti

BAŞKAN, BELEDİYEYE MİNİBÜSLE GİTTİ

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, makamına minibüsle gitti. Görüntüleri "Makam aracım" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç'ın görüntüleri büyük beğeni kazandı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Başkan, Belediyeye Minibüsle Gitti(9/10)5

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyeye minibüsle gitti.

Kılıç'ın, "Makam aracım" diyerek sosyal medyada paylaştığı görüntüler, büyük ilgi gördü.

SABAH ERKENDEN GİDİYOR

Her gün sabahın erken saatlerinde kalkarak, gün doğmadan ilçeyi dolaşmaya başlayan, esnafı ve ilçe sakinlerini ziyaret eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, güne farklı bir makam aracı kullanarak başladı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Çınar Mahallesi'nde sabahın erken saatinde vatandaşlarla bir araya gelen Kılıç, mahalle sakinlerine 4 yılda hayata geçirdiği projelerini anlatırken, mahalle sakinlerinin de sorunlarını dinledi. Kılıç, mahalle ziyaretini tamamladıktan sonra ise makam aracı yerine, minibüsle belediyeye dönmeyi tercih etti. Minibüste vatandaşlarla selamlaşan ve sorunlarını dinleyen Kılıç'ın, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başkan  Belediyeye  Minibüsle  Gitti    haber

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