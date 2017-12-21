BAŞKAN ADAYLIĞI SİNYALİ, GALATASARAYLI TARAFTARLARI COŞTURDU
Galatasaray'da Faruk Süren'in damadı Burak Elmas, aday olabileceğinin sinyalini verdi. Taraftarlar, çıkan haberler nedeniyle coştu.
Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi başkanlık için tek tek adaylıklar açıklanırken ortaya çok sürpriz bir isim çıktı…
Sarı kırmızılı camiada yaklaşan seçimli kongre öncesi konuşulan son başkan adayı, Faruk Süren'in damadı Burak Elmas oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Burak Elmas cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de paylaştığı mesajlarla aday olacağının sinyallerini verdi.
"DURSUN ÖZBEK'İN KARŞISINDAKİ EN GÜÇLÜ ADAY OLUR"
Daha önce Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas'ın başkanlık için adının geçmesi sosyal medyada da gündem oldu. Genç ve dinamik bir ekip kurmak için çalışmalara başladığı söylenen Elmas'ın twitter hesabından yaptığı açıklamaların ardından sarı kırmızılı taraftarlar adeta ayağa kalktı. Burak Elmas'ın kesinlikle aday olması gerektiğini ve Dursun Özbek'in karşısındaki en ciddi aday olarak görülmesi üzerine yüzlerce tweet atan taraftarlar adaylığını henüz açıklamasa da Elmas'a büyük destek verdi.
BİNLERCE MESAJ GİTTİ
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı dönemde Burak Elmas'ın yer aldığı fotoğrafları paylaşan sarı kırmızılı taraftarlar aday olması için Elmas'a binlerce mesaj gönderdi.
Yakın çevresi tarafından başkanlığa aday olması için de destek alan Elmas'ın görüşmeler yapmak üzere Cumartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Faruk Süren'in destek olacağı Elmas'ın listesine Abdurrahim Albayrak'ı da alacağı konuşuluyor…
Kaynak: haberinburada
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