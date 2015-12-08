

Donald Trump, ülkeye Müslüman göçünün tamamen engellenmesi gerektiğini söyledi. ABD'deki Müslümanların büyük çoğunluğunun Amerikalılardan nefret ettiğini öne süren Trump, "ABD'de yaşayan Müslümanların yüzde 51'i şeriatla yönetilme tercihinin sunulmasını istiyor" iddiasına bulundu.







Yayınladığı yazılı açıklamada 'Amerika'yı yeniden büyük yapın' başlığı atan Trump, "ABD'nin kapıları Müslümanların girişine tamamen kapatılmalı" çağrısı yaptı.







Trump'ın kampanya sorumlusu Corey Lewandowski ise, açıklamayla ilgili olarak, yasaklamanın tüm mülteci ve turistleri de kapsaması gerektiğine inandıklarını kaydetti.







Son anketlere göre Trump, Cumhuriyetçilerin başkan adayları arasında en önde yer alıyor. Trump daha önce de ABD'deki camilerin kapatılması, ülkeye Suriyeli mülteci alınmaması gibi skandal çağrılarda bulunmuştu.