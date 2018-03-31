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Başkan açık çek verdi: Sözümü tutamazsam istifa edeceğim

BAŞKAN AÇIK ÇEK VERDİ: SÖZÜMÜ TUTAMAZSAM İSTİFA EDECEĞİM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Bunu yapamazsam istifa edeceğim." dedi.

Tarih : 31 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Başkan Açık Çek Verdi: Sözümü Tutamazsam İstifa Edeceğim(5/10)1

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, kulübünün 2018 yılı olağan mali genel kurulunda açılış konuşmasını gerçekleştirdi. UEFA'nın Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemediğini belirten Cengiz, "Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Bunu gerçekleştiremezsek ertesi gün istifa edeceğim" dedi.

Cengiz'in ifadelerinin bir kısmı şu şekilde:

"UEFA GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜN PEŞİNDE"

"UEFA, Türkiye'yi kazanmak istiyor. Galatasaray'ın büyüklüğünün peşinde. UEFA, Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemiyor. Sanırım, UEFA böyle futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır."

"SÖZÜMÜ TUTAMAZSAM İSTİFA EDECEĞİM"

"Ben buradan size şunu söylüyorum. Bunu yapamazsam istifa edeceğim. Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Ve her aşamada siz değerli Galatasaray üyelerini bilgilendireceğiz. UEFA'ya şunları söyledik: Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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