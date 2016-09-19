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BASİT YARALAMALARA HAPİS CEZASI GELİYOR


BASİT YARALAMALARA HAPİS CEZASI GELİYOR
Tarih : 19 Eylül 2016, 17:47
Puan Ver : Basit Yaralamalara Hapis Cezası Geliyor(5/10)3


Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla  vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlardaki tutuklama yasağı  kaldırılacak. Böylece şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde bir kadını  darbettiği ileri sürülen A.Ç. ile benzer suçları işleyenler hakkında tutuklama  kararı verilebilecek. Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre,  5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar  arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası  gerektiren "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde  yeni düzenleme hayata geçirilecek.








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