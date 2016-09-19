

Adalet Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı taslağıyla vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlardaki tutuklama yasağı kaldırılacak. Böylece şort giydiği gerekçesiyle belediye otobüsünde bir kadını darbettiği ileri sürülen A.Ç. ile benzer suçları işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek. Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçirilecek.