BAŞINI BELAYA SOKTU, FERNANDAO'YA TEHDİT MESAJLARI YAĞIYOR
Brezilya'da 9 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçtan sonra rakip futbolcuya "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" yazan Fenerbahçeli Fernandao, tehdit mesajları almaya başladı.
Brezilya'da Vitoria ile Bahia arasında oynanan maçta iki takımın futbolcuları arasında yaşanan arbede sonrası 9 kırmızı kart çıkmış, Jose Fernandao da bu maçta rakip takım oyuncusuna yumruk atan Vitorialı Kanu'ya sosyal medyadan "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" sözleriyle tepki göstermişti.
"BU MESAJLARIN ARDINDAN SUSMAMAK İMKANSIZ"
Fotomaç'ın haberine göre; bu tepki nedeniyle sarı-lacivertli futbolcunun tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Fernandao'nun eşi, sosyal medya hesabından "Sizi susturmasını iyi biliriz" şeklinde aldıkları tehditlerin ekran görüntüsünü paylaşıp, "Kocama ve bana çok sayıda tehdit mesajları geliyor. Polemiğe girmek istemiyoruz ama gelen mesajların ardından susmamak imkansız. Ölüm tehditleri, futbolun çok ötesinde. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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