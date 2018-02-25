Vodafone Park'ta Kıyamet Kopartan Pozisyon!
Aykut Kocaman'dan Maç Sonu Gol İtirafı
Sporu Bırakıp Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olan Kayakçı Geri Dönüyor
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi Çıldırtan Şarkı
Atletico Madrid, Sevilla'yı Darmadağın Etti!
Sahaya Adımını Atar Atmaz Küfür Yağdı
Bu Görüntü Fenerbahçe Taraftarını Çileden Çıkardı
Adana Demirspor - İstanbulspor Maçına Dolu Engeli
Şenol Güneş'ten İddialı Sözler
Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Büyük Övgü
İngiltere'de Patlama! Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe Maçı Sonrası Olay Sözler
Usain Bolt Resmen Futbolcu Oldu!
Maç Sonu Aykut Kocaman'a Büyük Tepki: Yapamıyorum De, Git
Atm'den Para Çekecekler Dikkat!
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!
Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı
Standard-Poor's,Türkiye'nin Kredi Notunu...!

Başını belaya soktu, Fernandao'ya tehdit mesajları yağıyor

BAŞINI BELAYA SOKTU, FERNANDAO'YA TEHDİT MESAJLARI YAĞIYOR

Brezilya'da 9 kırmızı kartın çıktığı olaylı maçtan sonra rakip futbolcuya "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" yazan Fenerbahçeli Fernandao, tehdit mesajları almaya başladı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Başını Belaya Soktu, Fernandao'ya Tehdit Mesajları Yağıyor(8/10)4

Brezilya'da Vitoria ile Bahia arasında oynanan maçta iki takımın futbolcuları arasında yaşanan arbede sonrası 9 kırmızı kart çıkmış, Jose Fernandao da bu maçta rakip takım oyuncusuna yumruk atan Vitorialı Kanu'ya sosyal medyadan "Seninle görüşeceğiz korkak palyaço" sözleriyle tepki göstermişti.

"BU MESAJLARIN ARDINDAN SUSMAMAK İMKANSIZ"

Fotomaç'ın haberine göre; bu tepki nedeniyle sarı-lacivertli futbolcunun tehdit mesajları aldığı ortaya çıktı. Fernandao'nun eşi, sosyal medya hesabından "Sizi susturmasını iyi biliriz" şeklinde aldıkları tehditlerin ekran görüntüsünü paylaşıp, "Kocama ve bana çok sayıda tehdit mesajları geliyor. Polemiğe girmek istemiyoruz ama gelen mesajların ardından susmamak imkansız. Ölüm tehditleri, futbolun çok ötesinde. Bu bir suç" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başını  Belaya  Soktu  Fernandao  Ya  Tehdit  Mesajları  Yağıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER