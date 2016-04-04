

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlarda örgütün ilçedeki üst düzey yöneticilerinin de önceki gün yaşanan çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre örgütün Yüksekova'da en yetkili iki isminden biri olan 26 yaşındaki Emel Güçlü de onların arasında.











Eylemlerin planlayıcısı







Ankara, Haymana nüfusuna kayıtlı ve 1990 doğumlu olan Emel Güçlü, PKK'nın Yüksekova Kadın Sorumlusu olarak aranıyordu. Güvenlik kaynakları "Zilan" kod adlı Güçlü'nün Hakkari ve Yüksekova'da askeri konvoylara saldırılar başta olmak üzere birçok eylemin planlayıcısı ve sorumlusu olduğunu belirtti. Ayrıca Güçlü ile birlikte, koruması olan teröristin de öldürüldüğü öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı listede, ‘gri' kategorisindeki aranan teröristler arasında yer alan Emel Güçlü'nün başına 300 bin TL ödül konulmuştu.







Adana'da öz yönetim sorumlusu tutuklandı







Adana'da da PKK'nın sözde öz yönetim sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Seyhan ilçesinin Gülbahçesi mahallesinde sözde öz yönetim kurduğu, sorumlusunun da Muharrem B. (64) olduğunu belirledi. Polis, zanlının mahalledeki korsan gösterileri tertiplediğini tespit etti. Polis, aldığı bilgi doğrultusunda Muharrem B.'nin evine şafak vakti baskın düzenledi. Yapılan baskında Muharrem B. gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Muharrem B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.