BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONULMUŞTU! ÖLDÜRÜLEN İKİ TERÖRİST DE ÜST DÜZEY SORUMLU ÇIKTI
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü mülki sınırları içerisinde 26 Eylül'de teröristlerle girilen silahlı çatışma neticesinde Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar şehit edilmiş, 2 asker de yaralanmıştı.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bunun üzerine istihbari çalışmalar yapılmış ve bir grup teröristin Lice ilçesi Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında olduğu tespit edilmişti.
Ardından 29 Eylül'de bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatılmış ve 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
MERASİM SOKAK KARLİAMININ SORUMLULARINDAN
Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyaleti üçlü yürütme sorumlularından ve örgütün kadın kolu olan YJA-Star'ın sözde komutanlarından "Gülnaz Ege" kod adlı Nurhan Er olduğu belirlendi. Söz konusu teröristin 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının sorumlularından olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.
BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONULMUŞ
Teröristlerden birinin de İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinin gri kategorisinde bulunan "Sarya Amed" kod adlı Sevim Solmuş olduğu bildirildi.
Gri listedeki teröristlerin başına 300 bin lira ödül konuşmuştu.
Kaynak: haberinburada
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