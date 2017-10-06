İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONULMUŞTU! ÖLDÜRÜLEN İKİ TERÖRİST DE ÜST DÜZEY SORUMLU ÇIKTI


Başına 300 Bin Lira Ödül Konulmuştu! Öldürülen İki Terörist de Üst Düzey Sorumlu Çıktı
Tarih : 06 Ekim 2017, 21:50
Puan Ver : Başına 300 Bin Lira Ödül Konulmuştu! Öldürülen İki Terörist De Üst Düzey Sorumlu Çıktı(8/10)4

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü mülki sınırları içerisinde 26 Eylül'de teröristlerle girilen silahlı çatışma neticesinde Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar şehit edilmiş, 2 asker de yaralanmıştı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bunun üzerine istihbari çalışmalar yapılmış ve bir grup teröristin Lice ilçesi Baharlar köyü Gönen mezrası kırsalında olduğu tespit edilmişti.

Ardından 29 Eylül'de bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatılmış ve 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

MERASİM SOKAK KARLİAMININ SORUMLULARINDAN

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyaleti üçlü yürütme sorumlularından ve örgütün kadın kolu olan YJA-Star'ın sözde komutanlarından "Gülnaz Ege" kod adlı Nurhan Er olduğu belirlendi. Söz konusu teröristin 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının sorumlularından olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

BAŞINA 300 BİN LİRA ÖDÜL KONULMUŞ

Teröristlerden birinin de İçişleri Bakanlığının "aranan teröristler" listesinin gri kategorisinde bulunan "Sarya Amed" kod adlı Sevim Solmuş olduğu bildirildi.

Gri listedeki teröristlerin başına 300 bin lira ödül konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başına  300  Bin  Lira  Ödül  Konulmuştu  Öldürülen  İki  Terörist  De  Üst  
Düzey  Sorumlu  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER