

Tunceli'de terör örgüt PKK'ya yönelik yapılan operasyonda örgütün Erzurum Eyalet Sorumlusu İsa Ferhat kod adlı İsa Teres'in öldürüldüğü öğrenildi.







Teres en çok aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde başına 1 milyon 500 bin ödül konularak aranıyordu.İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada dün Tunceli İli Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı sırasında, öldürülen 15 teröristten birinin, PKK'nın sözde Erzurum Eyalet Sorumlusu İsa Ferhat kod adlı İsa Teres olduğu ifade edildi. Teres Aranan Teröristler Listesinde mavi kategoride yer alıyordu. Teres'in başına 1 milyon 500 bin ödül konuşmuştu. Iğdır Aralık nüfusuna kayıtlı Teres'in, 43 yaşında olduğu ve 1993 yılında örgüte katıldığı belirlendi.