BASIN KARTI KOMİSYONU KARARLARI AÇIKLANDI
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazananlar açıklandı.
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazananlar açıklandı.
9 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da toplanan Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi. 945 dosyayı görüşen komisyon, 115 başvuruyu olumsuz değerlendirirken, 4 başvuruyu iade etti.
Başvuru sahipleri komisyon kararlarını, http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx linkinden ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek.
kaynak:haberler
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