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basın kartı komisyonu kararları açıklandı

BASIN KARTI KOMİSYONU KARARLARI AÇIKLANDI

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazananlar açıklandı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 11:51
Puan Ver : Basın Kartı Komisyonu Kararları Açıklandı(7/10)4


Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazananlar açıklandı.



9 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da toplanan Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi. 945 dosyayı görüşen komisyon, 115 başvuruyu olumsuz değerlendirirken, 4 başvuruyu iade etti.



Başvuru sahipleri komisyon kararlarını, http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx linkinden ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek.



 



kaynak:haberler








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