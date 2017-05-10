

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazananlar açıklandı.







9 Mayıs 2017 tarihinde Ankara'da toplanan Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi. 945 dosyayı görüşen komisyon, 115 başvuruyu olumsuz değerlendirirken, 4 başvuruyu iade etti.







Başvuru sahipleri komisyon kararlarını, http://basinkartlari.byegm.gov.tr/BK/Pages/Basvuru/KomisyonSonuclari.aspx linkinden ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek.







kaynak:haberler