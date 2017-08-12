Milli tenisçimiz Marsel İlhan, ITF Belarus Turnuvası'nda finalde Büyük Britanyalı Jonathan Gray ile karşı karşıya geldi.

MARSEL ŞAMPİYON!

Finaldeki rakibi Jonathan Gray'i finalde 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Marsel İlhan, Belarus'un başkenti Minsk'teki Futures turnuvasını kazandı.

BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK

Katıldığı turnuvaların büyük bir çoğunluğunda ilk turda elenen ve bu nedenle sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça alay konusu olan Marsel'in, bu turnuvayı şampiyon olarak tamamlaması herkesi şaşırttı.

Kaynak: haberinburada