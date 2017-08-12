BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK! MARSEL ŞAMPİYON OLDU
İlk turlarda elenmesiyle sosyal medyada alay konusu olan milli tenisçimiz Marsel İlhan, Belarus'ta katıldığı tenis turnuvasında şampiyon oldu.
Milli tenisçimiz Marsel İlhan, ITF Belarus Turnuvası'nda finalde Büyük Britanyalı Jonathan Gray ile karşı karşıya geldi.
MARSEL ŞAMPİYON!
Finaldeki rakibi Jonathan Gray'i finalde 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenen Marsel İlhan, Belarus'un başkenti Minsk'teki Futures turnuvasını kazandı.
BAŞIMIZA TAŞ YAĞACAK
Katıldığı turnuvaların büyük bir çoğunluğunda ilk turda elenen ve bu nedenle sosyal medyada kullanıcılar tarafından çokça alay konusu olan Marsel'in, bu turnuvayı şampiyon olarak tamamlaması herkesi şaşırttı.
Kaynak: haberinburada
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