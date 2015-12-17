BAŞİKA'DA DAEŞ TERÖRÜNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ
Irak'taki Başika bölgesinde yer alan eğitim üssüne, terör örgütü DAEŞ'in kontrol ettiği bölgeden havan atışı yapıldığı, ilk ateş sırasında 4 Türk askerinin yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Musul'un Başikabölgesinde Türk askerlerinin de bulunduğu eğitim üssüne, terör örgütü DAEŞ'in kontrol ettiği bölgeden havan atışı yapıldı. İlk ateş sırasında kampta bulunan 4 asker yaralandı. Şırnak'a tahliyeleri gerçekleştirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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