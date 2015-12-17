O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

başika'da daeş terörüne misliyle karşılık verildi

BAŞİKA'DA DAEŞ TERÖRÜNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Irak'taki Başika bölgesinde yer alan eğitim üssüne, terör örgütü DAEŞ'in kontrol ettiği bölgeden havan atışı yapıldığı, ilk ateş sırasında 4 Türk askerinin yaralandığı bildirildi.

Tarih : 17 Aralık 2015, 09:17
Puan Ver : Başika'da Daeş Terörüne Misliyle Karşılık Verildi(8/10)5


Edinilen bilgiye göre, Musul'un Başikabölgesinde Türk askerlerinin de bulunduğu eğitim üssüne, terör örgütü DAEŞ'in kontrol ettiği bölgeden havan atışı yapıldı. İlk ateş sırasında kampta bulunan 4 asker yaralandı. Şırnak'a tahliyeleri gerçekleştirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.








Etiketler: Başika  Da  Daeş  Terörüne  Misliyle  Karşılık  Verildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER